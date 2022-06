Cerco una buona ditta di traslochi specializzata in traslochi nazionali e servizi di autotrasporto di cose conto terzi, su scala sia locale che internazionale. Da diversi anni, opera nel settore dei trasporti e traslochi, della logistica e distribuzione, avvalendosi di uno staff qualificato e di un vasto parco macchine, con automezzi e furgoni di differente portata.

I servizi offerti comprendono: traslochi nazionali, anche mediante l’impiego di autoscale e autogrù, smontaggio e montaggio mobili con imballaggio del contenuto, trasporto di pianoforti ed altri oggetti voluminosi e di valore, facchinaggio, deposito merci per brevi e lunghi periodi, archiviazione, logistica e gestione magazzini.

La ditta si rivolge a tutti coloro che necessitano di trasportare mobili, oggetti personali e merci di qualsiasi dimensione e tipologia. L’esperienza comprovata, nel campo dei traslochi nazionali e trasporti internazionali, consente di soddisfare al meglio le diverse esigenze e i fabbisogni gestionali della clientela (privati, grandi aziende, istituti bancari, enti pubblici, ecc.), con un servizio personalizzato e competitivo nel prezzo. Oltre a effettuare trasporti su strada e traslochi nazionali e internazionali, la ditta si occupa di logistica, distribuzione ed archiviazione, mettendo a disposizione della clientela spazi e strutture adeguate alla conservazione di merci, documenti e beni di valore.

La ditta offre servizi su misura per ogni esigenza, garantendo un lavoro impeccabile, veloce e puntuale sia in caso di traslochi nazionali di case ed appartamenti, sia per i traslochi di uffici, negozi, esercizi commerciali e aziende di ogni tipologia. Se hai intenzione di cambiare casa o di trasferirti in una nuova sede, se sei alla ricerca di una ditta di traslochi nazionali seria ed affidabile contattala e richiedi un preventivo gratuito per i servizi di cui hai bisogno! Se cerchi un luogo custodito dove lasciare – per un paio di giorni o anche per periodi più lunghi – i tuoi arredi e altri beni di valore, contatta la ditta che, oltre ai traslochi nazionali, offre servizi di magazzinaggio, logistica e deposito merci. La scelta di una ditta traslochi è un’operazione da non sottovalutare. La professionalità è, infatti, un requisito fondamentale per un trasloco veloce e senza problemi. Come scegliere la ditta giusta per il tuo trasloco? Continua a leggere per dei consigli utili su come scegliere l’azienda giusta. Quanto costa assumere una ditta di traslochi? Assumere una ditta di traslochi può sembrare inizialmente una scelta costosa. Spesso, però, è possi bile trovare l’offerta economica senza rinunciare ad un sevizio impeccabile. Ma quali servizi offrono gli esperti?

trovi i costi indicativi dei servizi offerti dalle ditte di traslochi: Se vuoi essere sicuro di aver scelto l’alternativa migliore, non ti accontentare della prima ditta che contati, ma confronta diverse offerte. Non hai tempo per cercare e contattare più ditte di traslochi? Nessun problema, compila in due minuti la scheda presente sul nostro sito. In poco tempo riceverai preventivi da ditte di traslochi esperte che operano nella tua zona. Confrontare diversi preventivi ti permetterà di avere un’idea più chiara del prezzo di mercato e di scegliere l’offerta migliore. Le ditte traslochi con esperienza sono dotate di mezzi adatti e personale qualificato. Solitamente, hanno a disposizione la seguente attrezzatura per traslochi: autoveicoli con sospensioni adatte al trasporto di materiali delicati e sistemi antiurto; personale esperto; assistenza in loco (utile soprattutto per i traslochi all’estero); materiale di qualità per gli imballaggi.