Chi ha un'azienda e parliamo di chi la gestisce e che capo a volte deve affrontare tante critiche e tanti grattacapi relativi al rapporto con i clienti che con i colleghi stretti o anche con i dipendenti perché a volte succedono delle cose spiacevoli per le quali c'è bisogno di un aiuto professionale come quello che porteranno investigatore privato che per esempio può andare a operare per quello che è un controllo finta malattia .

Chiaramente non è una cosa carina però ci sono casi che costringono l'azienda a licenziare un dipendente appunto dalla falsa malattia e questo può sembrare strano visto che la legge dice che un dipendente debba conservarlo il lavoro nonostante non stia bene e manchi dal lavoro però parliamo appunto di finta malattia, non di quella vera ed ecco perché a volte si ricorda questi mezzi. Chiaramente non vogliamo dire che un dipendente pubblico o privato è con un'azienda sempre scorretto.

Anzi a volte subisce le angherie dei capi dei dirigenti o dei colleghi ma ci sono alcuni casi per esempio dove un lavoratore si mette in malattia sapendo che potrà ricevere un controllo medico in quelle fasce orarie che sono fisse e che per quanto riguarda lavoratori privati sono dalle 10:12 alle 16 18 mentre quelli pubblici hanno più ore da coprire cioè 9-13 e 15-18 Però succede che molti di questi finti malati approfitta di quelle ore dove non possono essere controllati per andare a fare cose all'esterno che in teoria non potrebbero fare andare a fare la spesa, incontrare qualcuno a livello sentimentale o andare a fare uno sport a vedere gli amici.

Questa è una cosa molto grave che non sempre l'azienda può provare e quindi si rivolge a un investigatore privato che si vada occupare di un controllo finta malattia e se le cose sono come dice il capo quest'ultimo andrà a licenziare il dipendente per giusta causa

Cosa dice la legge sulla finta malattia?

In questo caso la legge è netta perché afferma che se un lavoratore simula una malattia, una finta malattia avrà fatto un inadempimento così grave che non può nemmeno in maniera provvisoria .

Quindi un investigatore privato può essere molto utile in tal senso perché riuscirà ad aiutare l'azienda nel controllo finto malattia e quindi nella andare a scoprire il dipendente, che a questo punto potrebbe essere licenziato per giusta causa anche se non è detto che sia così perché a volte ci sono delle sanzioni disciplinari e questo dipende da caso a caso e anche del tipo di azienda, oltre il fatto che bisogna fare anche differenza tra pubblico e privato. Ma di sicuro il capo di un'azienda ha il diritto e il dovere di farsi aiutare da un investigatore privato che si occupa di controllo finta malattia e lo farà sia per una questione etica, e cioè per non dare il cattivo esempio agli altri lavoratori e sia per un discorso pratico e cioè per pagare inutilmente chi non lavora ed è scorretto e poco produttivo