Quando parliamo della fideiussione assicurativa per l'edilizia parliamo di questioni che sono abbastanza famose più o meno al grande pubblico, anche se magari non hanno sentito parlare di questa specifica per l'edilizia o magari una più specifica che è quella per rimborso per il l'IVA, ma magari hanno sentito parlare di fideiussioni in generale.

Ad esempio una classica fideiussione in certe situazioni potrebbe essere richiesta da chi è proprietario di casa e ha quei nuovi inquilini che non hanno un lavoro fisso e non hanno un garante che possa firmare per loro come esempio un genitore quindi non danno garanzie dal punto di vista della solvibilità per quanto riguarda il pagamento degli affitti potrebbero prendere in considerazione questa possibilità.

Tutto questo naturalmente a tutela del proprietario che giustamente vuole avere la sicurezza che l'inquilino non fare come fanno in tanti che poi non pagano tanti canoni e non riesce nemmeno a buttare fuori perché ci sono questioni burocratiche e legislative nel mezzo.

Praticamente per quanto riguarda l'edilizia parliamo del settore degli appalti fra privati che potrebbero appunto voler avere queste garanzie e quindi una fideiussione in generale che è conosciuta come un contratto dove la fideiussione garantisce personalmente il creditore per l'adempimento di un determinato debito e quindi il pagamento.

Invece per quanto riguarda la questione della fideiussione a garanzia degli appalti il codice dei Contratti Pubblici prevede una serie di cauzione per tutelare l'ente appaltante che l'esecutore dei lavori seguirà tutte le attività che deve fare e seguirà soprattutto le obbligazioni contrattuali perché nel caso di fallimento almeno ci sarà questa possibilità.

Per quanto riguarda le polizze di fideiussione per edilizie bisogna affidarsi solo a banche ed assicurazioni

Naturalmente linea generale per quanto riguarda queste polizze e fideiussioni bisogna stare attenti perché le stesse possono essere rilasciate solo da Istituti bancari e da assicurazioni e non bisogna far affidamento alle proposte che vediamo su internet low cost che però non sono legali In poche parole e che magari sono proposte da sciacalli che approfittano purtroppo dell'ignoranza delle persone per fregargli i soldi.

Questo ci parla anche delle problematiche di internet in generale che è uno strumento fantastico, perché magari una persona può leggere articoli come questo e farsi un'idea su un argomento del quale non sapeva nulla e che avrebbe avuto difficoltà ad avere le giuste conoscenze senza questo strumento.

Però quando poi internet diventa una sorta di sostituto degli esperti nel settore soprattutto per i più in genere o comunque per le persone che non ne sanno nulla di questi argomenti, può diventare davvero un'arma a doppio taglio.

E soprattutto poi anche per quelle persone che vogliono risparmiare cercano sempre l'occasione della vita come si vuol dire non rendendosi conto che alla fine in questo caso ad esempio avranno sprecato dei soldi perché quella polizza non servirà a nulla e avranno perso quei soldi e dovranno fare comunque un'altra e spendere ancora più denaro di quello che avrebbero potuto spendere se fossero andate direttamente da un'assicurazione.