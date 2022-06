Prezzo per Epilazione Laser Milano

Oggi andiamo a parlare in questo articolo di quello che può essere il p rezzo per epilazione laser Milano e intanto però per evitare equivoci andiamo a vedere di cosa si tratta e in cosa consiste questa tecnica.

Allora possiamo dire che la depilazione laser, insieme a poche altre tecniche, come la luce pulsata rappresenta uno dei modi più efficaci per andare a rimuovere i peli definitivamente alcune zone del corpo e questo per evitare di sottoporsi a cerette per tutta la vita a rasoi scomodi che come sappiamo sono molto dolorosi e altri metodi di depilazione che sono abbastanza invasivi.

Nel momento in cui ci si vuole sottoporre a questo trattamento bisogna fare una visita specialistica durante la quale verrà spiegato tutto quello che succederà prima e dopo l'intervento.

Per quanto riguarda la tecnica e come funziona questo tipo di operazione possiamo dire che durante l'epilazione laser il pelo non viene strappato in quanto la dice o più precisamente il follicolo verrà distrutto.

Inoltre la sua lunghezza d'onda andrà attaccare il bulbo pilifero senza deteriorare la struttura della pelle. Molto importante sarà la melanina che è il pigmento responsabile del colore del pelo e che vada assorbire la luce prodotta dal laser andando a riscaldare a più di 60 gradi e distruggendo così il follicolo che gli farò.

Sarà lo specialista a dare consigli giusti su quello che su cosa fare prima del trattamento nella maggior parte dei casi suggerimenti principali, sarà quello di pulire e idratare per bene la pelle senza uno scrub naturale è il modo più giusto per farlo.

Quali sono i costi precisi

Andando ora al dunque su quello che il tema dell'articolo possiamo dire che i costi depilazione laser sono accessibili anche se non molto economici, nel senso che comunque sono inferiore rispetto ad anni fa e quindi per esempio un po' di tempo sono i costi per gambe e braccia erano circa 500 €600 e ora si sono ridotti.

Quindi possiamo dire in maniera generica che le zone più ridotte tra le quali possiamo nominare le ascelle e baffetti e l'inguine richiedono circa €30 a 50 euro a seduta mentre si raddoppia il prezzo momento in cui si vanno a trattare delle zone più ampie tra le quali per esempio gambe e braccia.

Inoltre ricordiamo che per ogni zona anche tra quelle che abbiamo citate possono essere necessarie circa 8 sedute e facciamo una media anche se tutto è soggettivo.

Infine per quanto riguarda le controindicazioni diciamo che non ce ne sono di particolari anche se bisogna sempre riferirsi agli specialisti.

In generale secondo gli esperti Appunto questo tipo di depilazione è sconsigliata sulle pelli nere o meticci visto che c'è il rischio di depigmentazione.

Altre cose da ricordare che non bisogna dopo il trattamento esporsi al sole ed ecco perché nella maggior parte dei casi l'epilazione laser viene consigliata nel periodo invernale in modo che ci sia il tempo di recuperare per poi andare tranquillamente al mare come ogni anno.