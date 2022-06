Carignano, successo per la passeggiata creativa di idee lanciata dall'associazione La Città che Cresce

Dopo la biciclettata di fine maggio, anche la Passeggiata comunitaria organizzata dal gruppo di cittadinanza attiva La Città che Cresce per venerdì 10 giugno ha avuto un’ottima riuscita, coinvolgendo circa cinquanta persone nell’esplorazione di alcuni spazi comuni di Carignano per ipotizzarne un uso maggiormente a favore della cittadinanza.

Tre gli ambienti visitati: anzitutto il cortile interno del municipio e dell’Istituto Alberghiero, che come si sa diventa specie in estate un luogo di ritrovo per giovanissimi e giovani pur essendo privo di qualsiasi struttura idonea e, grazie alla sua collocazione quasi nascosta, creando problemi di controllo. La fantasia dei partecipanti si è espressa in numerose idee, immaginando uno spazio restituito alla città con abbellimenti e arricchimenti strutturali, pensando anzitutto ai giovani ma non solo a loro. Si è sottolineata anche l’importanza di ripensare questo spazio insieme ai giovani stessi, a partire dagli studenti dell’Alberghiero che potrebbero esserne i primi utilizzatori.

Il secondo spazio è stata l’area chiamata tradizionalmente Po Cit, e che oggi molti chiamano semplicemente «del platano», cioè quella lunga striscia alberata compresa tra la tangenziale e via del Platano e che comprende appunto lo storico platano bicentenario. Un’area di cui si è osservato l’abbandono a se stessa e il forte inquinamento acustico dovuto alle due strade. Anche in questo caso numerose le idee raccolte, così come per il terzo spazio visitato cioè il parco di via del Platano, la zona verde adiacente alla nuova area cani.

Il gruppo era accompagnato da Daniela Ciaffi, professoressa di sociologia della città e del territorio al Politecnico, vice presidente di Labsus, il laboratorio per la Sussidiarietà che promuove in tutta Italia l’amministrazione condivisa dei beni comuni. Con alcuni interventi molto centrati ha aiutato a comprendere come i cittadini attivi possono partecipare alla gestione dei beni comuni, dando anche indicazioni concrete su come dare seguito alle idee emerse.

Il gruppo della Città che Cresce si concentrerà ora su come condividere con la cittadinanza i temi emersi. L’intenzione è inoltre di organizzare ulteriori iniziative per esplorare altri spazi comuni della città.

Per informazioni: lacittachecresce.carignano@gmail.com