Le preoccupazioni dei piemontesi

Il cambiamento climatico, i servizi sanitari insufficienti, la difficoltà a trovare lavoro, la criminalità e la sicurezza, l’inquinamento e il degrado dell’ambiente. Sono queste le 5 più grandi preoccupazioni per i piemontesi, rilevate da un’indagine dell’Ires, istituto pubblico di ricerche socioeconomiche.

Ho sempre qualche perplessità nei confronti di questi sondaggi, proprio perché - io per primo - spesso rispondo con sufficienza e senza approfondire i quesiti che mi vengono posti. Ma certo non si può non tenerne conto per cercare di capire come sta cambiando la società che ci circonda. A cominciare dal lavoro che è sceso dal primo al terzo posto, rispetto all’analoga inchiesta del 2021.

Insomma, sembra che i piemontesi siano più preoccupati del clima e dell’ambiente che li circonda, rispetto ai problemi connessi al lavoro e all’economia. Certo, la siccità dell’inverno e di questa primavera, stanno lasciando il segno anche nella borsa della spesa, ma che questa sia la prioritaria preoccupazione dei miei concittadini, mi lascia perplesso. Alquanto!

Così come quell’allarme sicurezza e criminalità solo al quarto posto? Eppure, a leggere i giornali e nel consultare i social, sembra che Torino sia in mano a giovani che girano con il machete in una mano e sacchetti di droga nell’altra.



Oppure la realtà è assai diversa da come viene descritta dai mass media e commentata sui social? Insomma, siamo più obiettivi e maturi rispetto a quello che pubblichiamo su Facebook, Twitter, Instagram… e questo mi consola.