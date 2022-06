CinemAmbiente: il premio "Ciak Verde" ad Alessandro Gassman

Ad aggiudicarsi la prima edizione di “Ciak Verde” del Festival CinemAmbiente è l’attore e regista Alessandro Gassmann. Negli ultimi anni Gassmann si sta ritagliando un ruolo di attivista ambientale, come scrive nel suo libro Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde, pubblicato per Piemme nel 2022 insieme a Roberto Bragalone e con il supporto scientifico del Kyoto Club. “Lo vivo come un dovere di personaggio pubblico di impegnare la mia popolarità per cause che ritengo fondamentali. E la lotta alla crisi climatica è la causa numero uno!” dice Alessandro Gassmann

La consegna virtuale del premio è avvenuta domenica 12 giugno.

Il premio è stato prodotto dalla start-up torinese Plastiz, che concretizza i processi dell’economia circolare dando valore agli scarti di materiale plastico attraverso la produzione di lastre e barre compatte di alta qualità e valore estetico. Il Premio Ciak Verde, infatti, è interamente realizzato con plastiche riciclate conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita".