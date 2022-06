Aggrediti dopo aver sgridato un giovane che faceva la pipì in strada

E' accaduto venerdì in via Palli, in Borgo Vittoria

Aggrediti in strada, dopo aver sgridato un gruppo di ragazzi che stavano facendo la pipì in strada. E' accaduto venerdì pomeriggio in via Palli in Borgo Vittoria, dove una donna di 50 anni ha ripreso uno dei giovani per il gesto.

Il ragazzo, che era insieme ad altri due amici, ha risposto alla signora. A quel punto è intervenuto il compagno e la discussione è sfociata in violenza: lei, dopo uno spintone, è finita contro la macchina sbattendo la testa. Il suo accompagnatore ferite ancora più gravi: gli hanno rotto mandibola, setto nasale e uno zigomo.

Il gruppo di ragazzi si è dato alla fuga. La coppia, dopo le cure in ospedale, ha denunciato la vicenda alla Questura.