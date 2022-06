Quando affrontiamo il tema che riguarda la medicina e chirurgia plastica naturalmente la prima cosa da apprendere e da imparare e la differenza tra la chirurgia plastica e la chirurgia estetica, altrimenti rischio di fare confusione è davvero molto grande.

Parliamo di una domanda che molte persone sia uomini che donne si potrebbero fare perché magari hanno in mente di apportare dei cambiamenti al loro aspetto fisico e sanno che possono avvalersi e di tecniche e di professionisti in questo settore, che magari lavorano nelle cliniche che si occupano di questi ambiti.

La prima cosa da dire è da tenere presente in questo ambito è che spesso e molte persone utilizzano chirurgia estetica e chirurgia plastica come fossero due sinonimi e magari capiscono che non lo sono quando poi prendono un appuntamento con uno specialista del settore, spiegando quali sono le esigenze che hanno e il motivo per il quale lo hanno contattato.

In realtà quando parliamo di chirurgia plastica e ricostruttiva parliamo di tecniche che hanno lo scopo di ricostruire i tessuti danneggiati e pensiamo al caso di persone che hanno avuto patologie come tumori alla pelle o anche traumi, incidenti così come delle malformazioni che creano loro dei complessi.

Mentre quando parliamo di chirurgia estetica parliamo di quelle persone che richiedono questi interventi chirurgici perché vogliono migliorare il loro aspetto fisico, partendo da una condizione diciamo di normalità dove non ci sono state problematiche come quelli che abbiamo descritto prima, ma in realtà queste problematiche Si esprimono maggiormente a livello psicologico, perché le persone non si sentono a loro agio né con se stesse e né tantomeno nelle relazioni con gli altri e questo chiaramente influenza negativamente sia a livello professionale che relazionale, che sociale.

Anche gli uomini si approcciano alla chirurgia plastica e alla chirurgia estetica

Sicuramente quando parliamo di chirurgia plastica ed estetica la mente ci va da quegli interventi che magari abbiamo visto sulle donne magari dello spettacolo che servono a rendere più avvenenti ma parliamo di stereotipi, perché in realtà anche molti uomini ormai ricorrono al bisturi per migliorare alcuni aspetti del loro fisico che per loro non sono gradevoli.

E naturalmente i tipi di intervento richiesti sono molto diversi, ma comunque c'è un aumento esponenziale di queste richieste.

Ad esempio le zone del corpo che un uomo in genere vuole migliorare sono i fianchi, l'addome il volto e le spalle e da questo punto di vista uno degli interventi più richiesti è proprio l'addominoplastica.

Parliamo di un intervento che praticamente serve per eliminare gli eccessi di grasso e possono essere localizzati non sono nell'addome, ma in tanti punti che la persona in questione non è riuscita ad eliminare, né con la palestra quindi facendo attività fisica e né tanto meno con la dieta.

Comunque a prescindere dal tipo di intervento di cui parliamo e a prescindere se parliamo di uomini e donne, quello che fa la differenza è poi è sempre lo specialista che incontriamo e quindi dobbiamo stare attenti in questa scelta.