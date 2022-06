Società Dante Alighieri: apre la sede in collaborazione con Studio 17

Il Comitato di Torino della Società Dante Alighieri potrà finalmente accogliere soci e amici in una officina culturale in cui arte, letteratura e musica troveranno spazio anche grazie all’allestimento di una Biblioteca specialistica donata dall'ex presidente Bersani.

Dal 21 giugno al 11 luglio , in collaborazione con Studio 17, saranno ospitate le opere di Lorenzo Brondius Brondetta, artista fotografo, video e musicista.

Nato a Torino, Brondius ha studiato e vissuto, oltre che nella sua città natale, a Padova, Pavia e Parigi. Le sue foto, sovente prive di agganci contestuali ed al limite dell'astrazione, si manifestano allo spettatore come immagini iconiche, simboliche ed oniriche che affiorano, come in un sogno ad occhi aperti, dal profondo della memoria.