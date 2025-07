Lucio Corsi e Baustelle: il concerto al Flowers Festival rimandato a martedì 15 luglio

Buone notizie per i fan di Baustelle e Lucio Corsi. Il concerto previsto per martedì 8 luglio e annullato per il troppo vento sarà recuperato la sera di martedì 15 luglio 2025.

Ad annucniarlo sono gli organizzatori del Flowers Festival che confermano che i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. Chi volesse invece richiedere il rimborso del biglietto può richiederlo presso il vettore di vendita presso il quale ha acquistato il biglietto entro le 12 di lunedì 14 luglio.



Flowers Festival apre i cancelli alle ore 19.00, alle ore 21.00 è previsto il concerto di Lucio Corsi e a seguire quello di Baustelle.