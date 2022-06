Iveco torna a produrre bus: a Torino e Foggia mezzi elettrici e idrogeno

Iveco bus tornerà a produrre pullman in Italia . I siti interessati sono quelli di Torino e di Foggia, oggi specializzati nella produzione di motori industriali a combustione interna. Ad annunciarlo è Iveco Group , che ha presentato una richiesta di accesso ai Contratti di Sviluppo del Mise nell'ambito del Pnrr.

Nel capoluogo piemontese saranno potenziate le attività di ingegnerizzazione e fabbricazione delle batterie elettriche, mentre nella cittadina pugliese saranno installate nuove linee per il montaggio finale di autobus ad alto contenuto tecnologico. Felice il sindaco Stefano Lo Russo , che sottolinea come “ Torino conferma la sua vocazione industriale e di essere protagonista nei nuovi processi produttivi innovativi e orientati alla transizione energetica ".

I bus saranno basati su tecnologie di ultima generazione , tra cui quelle relative alle propulsioni elettriche a batterie e a idrogeno. " Essere il territorio dove si fa ricerca e si producono i motori del futuro – sottolinea il primo cittadino – vuol dire riaffermare la nostra vocazione industriale ". " Le istituzioni – rimarca – devono sostenere questo processo creando le migliori condizioni per attrarre gli investimenti ".

"Nuovi investimenti di Stellantis a Orbassano"

E per Lo Russo la conferma che Torino sia ancora la città dell'automotive arriva dai "nuovi investimenti di Stellantis sul centro di ricerca di Orbassano. L’intero sistema torinese costituito dalle istituzioni, dalle Università e un tessuto produttivo di altissimo livello può continuare a renderci competitivi a livello mondiale”.

Cirio e Tronzano: "Torino e Piemonte protagonisti"

"La scelta di un grande gruppo industriale come Iveco di investire sulla nostra regione è una nuova conferma positiva e del ruolo da protagonista che Torino e il Piemonte hanno per lo sviluppo delle strategie dell'automotive future". Lo dicono il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale all'industria Andrea Tronzano. "La nostra regione si pone così come caposaldo della nuova mobilità italiana".