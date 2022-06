“Colpa di Stato”: davanti al Tribunale, il flash mob ambientalista di Giudizio Universale

Flash mob per l’ambiente davanti al Tribunale di Torino organizzato dal movimento ecologista Giudizio Universale, composto da 203 ricorrenti che contestano lo scarso impegno dello Stato di fronte all'emergenza climatica globale.

I membri del Movimento si sono trovati davanti al Palazzo di Giustizia con cartelli e volantini alla mano per sostenere la causa di Giudizio Universale basata sul “climate litigation”: il contenzioso sui cambiamenti climatici, un corpo emergente del diritto ambientale che utilizza la pratica legale e precedenti per ulteriori sforzi di mitigazione del cambiamento climatico da parte delle istituzioni pubbliche, come governi e aziende.

Un'iniziativa internazionale che in Italia è stata portata avanti da un gruppo di avvocati romani i quali hanno formulato insieme al movimento la denuncia nei confronti dello Stato. L’accusa è quella appunto di non fare abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici. Oggi a Roma si terrà la seconda udienza del processo.



“Da parte sua lo Stato Italiano si dichiara innocente e che è innocente, non c’è nessuna colpa ed è stato fatto tutto il possibile - spiega Mariangela Rosolen -

Oggi i nostri dimostreranno che è il contrario per ottenere la condanna dello Stato”.



“Si lamenta mancata tutela dei diritti dei cittadini, cioè quello alla vita e alla salute - aggiunge Stefano Russo -. La cosa più grave è che da un lato c’è un’inerzia generale e nello tesso tempo una modifica istituzionale che si pone la tutela ambiente come obiettivo. E aggiunge in riferimento alla scarsità d’acqua con cui sta facendo i conti tutta l Regione e la Pianura Padana “Fino a cinque anni fa in Piemonte dicevamo che per noi il problema non ci sarebbe mai stato, ora è esploso”.



In contemporanea a Torino, si sono mobilitate diverse piazze italiane per il presidio da Roma a Napoli.