Piazza San Carlo, al via il processo di Appello

Ha preso il via questa mattina il processo di Appello per i tragici fatti di piazza San Carlo. Tra gli imputati c'è l'ex sindaca Chiara Appendino, che è stata condannata a 18 mesi nel processo di primo grado con rito abbreviato per omicidio colposo e lesioni. Stessa condanna per il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'allora questore Angelo Sanna, l'ex presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese ed Enrico Bertoletti, che si occupò di parte della progettazione.

Il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions, si scatenò il panico tra la folla che stava assistendo alla partita Juve-Real Madrid in piazza San Carlo. Ci furono oltre 1.600 feriti e due donne morirono: Erika Pioletti pochi giorni dopo in ospedale, mentre Marisa Amato rimase tetraplegica, venendo poi a mancare nel 2019.