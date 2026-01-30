Pugni al volto per portafoglio e cellulare: arrestato un 21enne

Intervento della Polizia di Stato nel quartiere Filadelfia, dove un ventunenne di nazionalità turca è stato arrestato per tentata rapina ed evasione dagli arresti domiciliari.

I fatti si sono verificati in via Tunisi, dove gli agenti della Squadra Volante e del commissariato di pubblica sicurezza Mirafiori sono intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo che riferiva di essere stato aggredito da due persone, allontanatesi subito dopo in direzione di piazza Galimberti.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero tentato di sottrarre alla vittima il portafoglio e il cellulare dalle tasche del giubbotto. Durante l’aggressione, uno dei due - poi identificato nel ventunenne - avrebbe colpito l’uomo con diversi pugni al volto, provocandogli anche una ferita al sopracciglio.

Il tentativo di rapina non è però andato a segno: l’aggressore, resosi conto che lo smartphone era danneggiato, avrebbe desistito senza impossessarsene.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, circostanza che ha portato al suo arresto anche per evasione.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari; pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino alla sentenza definitiva.