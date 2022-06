Il ruolo delle macchine utensili e dei piccoli componenti nella produzione moderna

Le macchine utensili e la piccola componentistica hanno ormai assunto un ruolo di primaria importanza nell'economia moderna perché sono strumenti, macchinari e accessori che possono davvero fare la differenza in molti settori. Vengono impiegati in contesti estremamente differenti tra loro, ma tutti di uguale valore: dalle macchine agricole al packaging, fino alle attrezzature utilizzate per eseguire i lavori agricoli su ampia scala. Ma questi sono solo alcuni degli innumerevoli usi che quotidianamente si fanno.

Ecco perché è necessario rivolgersi a imprese che siano in grado di fornire prodotti validi, di qualità e garantiti per durare nel tempo.

Il ruolo dei cuscinetti nell'industri moderna

I cuscinetti sono elementi che vengono utilizzati per ridurre l'attrito tra due parti che si muovono l'una sull'altra con delle rotazioni o degli sfregamenti. Così facendo, si evita l'usura delle varie parti e si riduce notevolmente l'inutile dissipazione dell'energia.

Esistono tantissimi tipi diversi di cuscinetti che si distinguono tra loro, ad esempio, per il materiale con cui sono realizzati, la forma, la dimensione e la possibilità o meno di orientarli.

ISB Industries è un vero e proprio leader a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di tantissimi modelli di cuscinetto, Tra questi spiccano quelli orientabili, quelli a cono, quelli a rullino e quelli a sfera. Tutti, comunque, sono realizzati in acciaio di elevata qualità, un materiale dotato di tantissime proprietà fisiche che rendono i vari cuscinetti resistenti sia alla compressione sia allo sfregamento. L'acciaio, poi, è un metallo in grado di sopportare al massimo l'usura.

Il vero valore aggiunto apportato da ISB è il processo di tempra a cui questi cuscinetti sono sottoposti e che li rendono ancora più duri, solidi e stabili. È proprio questo particolare trattamento termico che consente di impiegare i cuscinetti messi in commercio da questa impresa anche nelle condizioni più estreme.

I cuscinetti di ultima generazione, inoltre, vengono anche sottoposti ad un processo di lavaggio che li rende neutri da un punto di vista magnetico. Questa operazione ha anche il vantaggio secondario di rendere i cuscinetti ancora più lisci e dalle forme perfette così da minimizzare ogni rumore durante lo sfregamento tra le parti.

Tutte le possibili applicazioni dei cuscinetti nella realtà produttiva del giorno d'oggi

I cuscinetti sono ormai entrati a far parte di tantissime macchine e attrezzature differenti che vengono impiegate nei settori più diversi.

I vari cuscinetti, infatti, vengono usati all'interno delle grandi macchine agricole, come ad esempio aratri, trattori, seminatrici e mietitrebbiatrici, ma sono indispensabili anche nelle attrezzature che vengono utilizzate per le grandi movimentazioni della terra. All'interno delle industrie alimentari e non, invece, l'impiego è costante nelle macchine per l'imbottigliamento, il packaging e la pulizia industriale.

Ma l'uso dei cuscinetti è ancora più vasto e diversificato, come nelle attrezzature da palestra e nelle pompe di aspirazione.

La qualità prima di tutto

Quando si acquistano dei cuscinetti è fondamentale avere la certezza che questi siano di elevata qualità ed è proprio per questo che è sempre consigliabile acquistare quelli certificati con il Sistema di Certificazione per la Qualità ISO 9001. Solo i prodotti e i processi produttivi che seguono e rispettano i più rigidi standard e superano i controlli più accurati, infatti, possono ottenere questa attestazione.

Le verifiche sul prodotto vengono fatte sia con dei controlli di tipo visivo, sia attraverso l'utilizzo di apposite strumentazioni che verificano le caratteristiche chimico-fisiche del cuscinetto, come ad esempio il rotondimetro, il rugosimetro-profilometro e il durometro. Oltre a ciò, poi, vengono fatte delle vere e proprie simulazioni che cercano di verificare il comportamento di questi elementi mentre riducono l'attrito tra i vari componenti che sfregano tra loro.

Non solo i prodotti, però, vengono sottoposti a controllo, perché anche i processi e le varie procedure operative sono costantemente monitorate e analizzate per rendere i vari cicli produttivi più efficienti ed efficaci.

Un elemento così piccolo e apparentemente semplice come un cuscinetto nasconde, invece, un vero e proprio mondo di possibili impieghi, così diversi e numerosi, ma tutti fondamentali. È proprio per questo motivo che non è possibile affidare la scelta al caso, ma è necessario rivolgersi solo ed esclusivamente a produttori seri, competenti, professionali e sempre pronti a suggerire a ogni cliente il prodotto che più risponde alle sue esigenze e necessità. Leader indiscusso nel settore ormai da diversi decenni è ISB Industries.