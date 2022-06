La festa della transumanza in alta Valle Stura (FOTO E VIDEO)

La pioggia e il vento hanno accompagnato la giornata di transumanza in alta valle Stura dell'Azienda agricola Fiore dei Monti di Moiola. Un'azienda famigliare nata da Andrea Colombero e dalla moglie Barbara Viale che nel 2016 decisero di trasferirsi nella località Maigre alle porte di Moiola in bassa Valle Stura, per lavorare in modo sostenibile, rispettando l'ambiente con una produzione altamente territoriale.

L'azienda ha un orientamento di tipo estensivo e pratica la transumanza e l'alpeggio estivi a Mollières, all'interno del Parco del Mercantour. Ieri, mercoledì 22 giugno, 230 animali sono stati portati a piedi oltre il colle della Lombarda.

Una tradizione che è stata trasformata in un'esperienza turistica dall'ATL del Cuneese insieme al Consorzio Valle Stura Experience e a Conitours.

Dopo il colle della Lombarda è stato allestito un lauto banchetto con prodotti tipici preparato dalla piola “A L'Ubac” del Centro Fondo di Festiona, con i vini della Cantina Dogliotti 1870 di Castagnole delle Lanze.