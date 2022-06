Perché avere un sito web? L’importanza della presenza online

Ci sono aziende senza un sito web nel 2022?

Può sembrare di no, ma è certo che chi non ha una presenza online è come se non esistesse.

L'importanza della presenza online trascende immensamente la barriera tra il mondo virtuale e quello reale, poiché non è un altoparlante che ci fa crescere nel mondo online. Se qualcuno si sta ancora chiedendo perché avere un sito web, la risposta è facile, ed è più costoso non averlo.

Il mercato sta cambiando a passi da gigante e, oggi, i consumatori hanno bisogno di riferimenti online a cui rivolgersi prima di acquistare un prodotto o assumere un servizio.

Molte aziende continuano a chiedersi: perché avere un sito web? Possiamo dire che nel 2022 questo è un approccio sbagliato, perché pensano, che se tutto va bene, la presenza online non sia necessaria.

Ma la visione dovrebbe essere diversa: non è una spesa, ma è un investimento.

Un buon web design può aiutare a migliorare l'immagine che un'azienda vuole mostrare e, con essa, raggiungere più potenziali clienti. In un solo clic è possibile visualizzare servizi, prodotti, moduli di contatto, valore aggiunto, visione, missione, valori... E, naturalmente, il luogo in cui chiunque può incontrarci di persona.

Perché avere un sito web? In Italia, una percentuale sempre più crescente utilizza correntemente internet.

Cioè, parliamo di milioni di persone che guardano prodotti su internet di aziende che si impegnano per la loro presenza digitale.

Oggi, la cosa costosa è non investire in una pagina web. Mentre è più costoso non farlo e lasciare che la concorrenza mangi quella fetta di torta che rappresenta una buona percentuale di potenziali utenti interessati a quel determinato prodotto.

Il sito Web come strumento pratico

Scommettere su una pagina web non è solo uno strumento di marketing mirato a farci conoscere da chi ancora non lo ha fatto: può essere anche un punto di contatto in modo che chi già acquista da noi, possa raggiungerci in modo semplice e diretto.

Quindi, ciò che è fondamentale per un sito web aziendale, è che i clienti non solo potranno vedere i servizi offerti o il prodotto che stanno cercando: potranno avere a disposizione un call center aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Su internet non esiste la serranda abbassata. Una pagina web è solo un altro dipendente dell'azienda. È un investimento, sì, ma il suo ritorno è molto più alto. Inoltre, lavora tutti i giorni senza sosta!

Grazie a buone pratiche come il lavoro SEO, il web sarà in grado di ricevere sempre più traffico, apparire sempre più in alto nella SERP di Google e convertire in modo più efficace le visite degli utenti.

Il Marketing Digitale nel mondo della Cannabis

Parliamo del mondo della cannabis, che in Italia oggi registra un’importante crescita nel mercato online, non solo in termini di fatturato ma anche come numero di aziende presenti nel web.

Aziende leader del mercato della cannabis light, utilizzano l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) per migliorare la loro visibilità, utilizzando parole chiavi correlate alla loro attività, appunto quella della cannabis light.

Tra i brand più noti, troviamo CBDMania, un e-commerce che si occupa della vendita di cannabis light e di prodotti a base di CBD da anni in Italia. La sua presenza online ha numeri importanti a livello di traffico organico, grazie al costante lavoro svolto in ottica di ottimizzazione SEO.

Infatti, sempre in ottica SEO, nel blog ci sono tante informazioni utili per il cliente, il quale può tenersi informato sulle novità del mondo della cannabis e sui prodotti a base di CBD, ed è anche un ottimo strumento di ottimizzazione SEO accompagnato da un sito veloce, intuitivo e facile da utilizzare per gli utenti.

Un focus pubblicitario permanente a basso costo. Se non siamo su Internet, è impossibile controllare ciò che si può dire di noi lì. Anche se avere un sito web non ci darà il pieno controllo, almeno farà sì che la nostra presenza online si traduca nel nostro relatore ufficiale, in cui dire ciò che vogliamo.

Con i costi di manutenzione più contenuti, possiamo pubblicizzare le nostre notizie, i nostri cambiamenti e tutto ciò che riguarda la nostra attività che vale la pena conoscere quotidianamente.

Perché avere un sito web? Fare questa domanda nel 2022 è molto costoso. Sebbene alcuni lo facciano ancora, la concorrenza su Internet attira quotidianamente clienti che potrebbero ricevere un servizio migliore altrove.

Se sei arrivato fin qui ti ringraziamo per l’attenzione con un coupon del 10% da utilizzare nel sito di CBDMania.it valido su tutti i prodotti! Il coupon da inserire è TORINOGGI.