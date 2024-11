"Non una di meno": doppio corteo da Aurora da San Salvario per dire no alla violenza di genere

È partito il corteo di Non una di Meno Torino organizzato in occasione del 25 novembre. Due passeggiate separate, da Aurora a San Salvario, che si uniranno in piazza Castello.

Un coro di voci e di luci rosa che si è levato per dire no alla violenza di genere.

“Insieme sogneremo, non una, non una di meno” è il grido che riecheggia per le strade della città.

“Le strade sicure le facciamo noi” recita uno degli striscioni, mentre un lungo telo rosso riporta i nomi di 106 vittime di violenza.

In piazza Castello si svolgerà il presidio finale.

Presenti le forze dell'ordine per garantire la sicurezza dell'evento.