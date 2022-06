Solo da Cloni certificati si ottiene un ottimo Trim

Se sei un appassionato del mondo della cannabis legale, hai sicuramente sentito parlare di "cloni d’élite", altrimenti chiamati cloni certificati. I cloni d'élite sono delle varietà di piante di cannabis che sono diventate famose nella comunità della Canapa legale grazie alle loro numerose caratteristiche e qualità.

Per ottenere queste varietà eccezionali, i coltivatori e produttori hanno fatto ricorso a degli incroci specifici, in modo da ottenere una pianta che possa distinguersi dalle altre, soprattutto in termini di produzione o qualità di sapore e aroma. Se l'incrocio riesce a sopravvivere e a regalare fiori, allora probabilmente siamo di fronte a un clone d’élite.

CLONE DI CANNABIS CERTIFICATO

Per creare Cloni certificati Canapa, bisogna partire da una pianta originaria, che si chiama "pianta madre”. L’operazione non è particolarmente difficile, ma per poterla portare a termine correttamente serve la giusta esperienza. Anzitutto, perché la scelta della “madre” è un passaggio fondamentale; poi, per il fatto che da questa pianta bisogna tagliare l'estremità di uno dei suoi rami mentre è in piena fase di crescita - e per questo è necessario avere una certa manualità. Questo è ciò che in botanica si chiama “talea”: si tratta, appunto, di un taglio che, una volta interrato, andrà a generare una nuova pianta sfruttando le incredibili proprietà rigenerative proprie degli organismi del mondo vegetale.

Come avviene questo processo? Il “taglio” di cui abbiamo parlato viene messo in un mezzo di radicazione, in modo che possa successivamente sviluppare le radici dal suo stelo; fondamentale curare con attenzione il processo, con travasi e precisa pulizia delle radici morte, così da mantenere in salute l’apparato radicale. Al termine del processo diventerà dunque una nuova pianta, nella fattispecie che stiamo trattando di cannabis, clonata e identica alla pianta madre. Questa riproduzione asessuata offre un cocktail genetico unico! Da questa manipolazione ne può derivare un'ampia e selezionata scelta di trim.

IL TRIM: COS’È E A COSA SERVE

Una pianta di cannabis attraversa molte e diverse fasi prima di poter essere infine consumata. Cresce, i fiori maturano per circa 10 settimane, a seconda della varietà, quindi il processo può iniziare. Il Trim/Biomassa Canapa è un insieme di foglie e piccoli fiori di cannabis.

Il primo passaggio è quello della raccolta. Una volta completata, si passa successivamente alla fase di macinazione. Le foglie e i fiorellini accuratamente recuperati, vengono passati attraverso uno strumento simile ad un macinino per ottenere quella che viene chiamata Biomassa. Essendo un residuo, il tasso di CBD contenuto è inferiore a quello dei fiori ma ne contiene comunque alcuni. Il suo consumo è di fatto molto facile e senza particolari vincoli. In effetti, può essere consumato con alcuni alimenti o, ovviamente, anche fumato.

Tra le migliori aziende di estrazione di Canapa legale che fa uso esclusivamente di cloni certificati da piante madri di qualità e si occupa anche della produzione di trim, c'è la Cbd Logistics. Si tratta di una società elvetica, con sede nel Canton Grigioni a Cama, specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di infiorescenze femminili di Canapa sativa L. ad alto contenuto di CBD e con un contenuto di THC conforme alla legge. I suoi prodotti sono molto apprezzati da utenti privati che tecnici del settore, tanto nel paese di produzione, la Svizzera, che a livello internazionale laddove l’attuale legislazione in materia permettere di operare ad oggi.