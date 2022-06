Street food da incubo: in corso Giulio Cesare minimarket nei guai, carne e pesce erano da buttare

Ancora un episodio per la triste serie di "street food da incubo", a Torino. A finire tra multe e sequestri, questa volta, è un minimarket di corso Giulio Cesare, che nei giorni scorsi è stato controllato dalla Polizia Municipale.



A segnalarlo erano stati gli stessi cittadini, insospettiti dai prodotti messi in vendita. All’interno di congelatori a pozzetto, le cui pareti erano ricoperte da un consistente deposito di ghiaccio, i ‘civich’ hanno accertato la presenza di prodotti alimentari di vario tipo tra cui pesce e carne. Gli agenti hanno rinvenuto all’interno di 10 scatole di cartone ben 80 chilogrammi di carne di pollo surgelato e 200 pesci surgelati conservati in maniera arbitraria senza involucro protettivo, tutti in pessimo stato di conservazione.