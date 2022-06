Cultura, l'assessore Purchia: "16 progetti per le 8 circoscrizioni e 90 associazioni del nostro territorio"

È stata pubblicata oggi sulla pagina della Città di Torino www.comune.torino.it/bandi/ la graduatoria finale relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per lo sviluppo di progetti finalizzati a migliorare e a sostenere l’economia urbana nel settore della cultura - misura TO6.2.1.a REACT TO COVID - PON Metro 2014-2020 React EU Progetto finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19.

L’Avviso, pubblicato nel mese di marzo e con scadenza il 6 giugno 2022, era finalizzato al rilancio della capacità produttiva degli operatori culturali, in risposta ai danni derivati dalla pandemia Covid-19, stimolando la realizzazione di idee progettuali volte a diversificare l'offerta, ampliarne la possibilità di fruizione, attivare e valorizzare presidi di prossimità e reti di parternariato.

Le proposte progettuali candidate sono state in tutto 46, con la seguente ripartizione sul territorio circoscrizionale:

Circoscrizione 1: 14 proposte

Circoscrizione 2: 2 proposte

Circoscrizione 3: 6 proposte

Circoscrizione 4: 3 proposte

Circoscrizione 5: 4 proposte

Circoscrizione 6: 6 proposte

Circoscrizione 7: 7 proposte

Circoscrizione 8: 4 proposte

I progetti ammessi a finanziamento risultano due per circoscrizione per un totale di 16 progetti, realizzati perlopiù in partenariato e pertanto con il concreto sostegno, tra soggetti capofila e soggetti partner, di 90 realtà del territorio, per un importo complessivo di 1 milione 564 mila euro.

Il residuo risultante dalla graduatoria finale (euro 21.499,99) sarà destinato, ai sensi dell’avviso, al primo progetto idoneo, non ammesso a finanziamento, con il punteggio più alto, fatta salva la possibilità di rimodulare il budget e le attività progettuali in base alla disponibilità residua. In caso di mancata accettazione, si procederà scorrendo la graduatoria per l’individuazione dell’ulteriore beneficiario.

"16 progetti per le nostre 8 circoscrizioni e 90 associazioni del nostro territorio – dichiara l’Assessora alla Cultura Rosanna Purchia - Ecco il valore aggiunto di questa graduatoria, che dimostra la capacità di lavorare insieme e di includere anche le associazioni più piccole, ma vive di idee e progetti".