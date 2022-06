Bayernland svela le migliori ricette con i formaggi per l’estate

Arriva l’estate e la voglia di cucinare si riduce drasticamente; molte persone soffrono le temperature alte e comunicano persino di non avere appetito. Chiaramente saltare i pasti non è affatto consigliato perché la carenza di sostanze nutritive potrebbero contribuire all’abbassamento di pressione e al malessere generale; la soluzione? Trovare ricette veloci ma gustose che mixano proteine, carboidrati e verdure di stagione per potersi preparare un pranzo o una cena deliziosi ma rapidi e non eccessivamente caldi. In nostro aiuto arriva Bayernland, azienda specializzata in produzione di latticini e formaggi con sede in Vipiteno dal 1970.

Bayernland: la gamma di prodotti da gustare in estate

Bayernland è un’azienda specializzata nella produzione di latticini e formaggi; in attività da oltre 50 anni si è fatta strada prima con formaggi a fette e poi con altre specialità tra cui la linea senza lattosio e la gamma green con imballaggio ecosostenibile a ridotto contenuto di plastica. Attenta all’ambiente e all’impatto di ogni fase produttiva, riesce a conquistare l’attenzione di tutte le generazioni che sanno di trovare gusto e qualità.

Quali sono i prodotti Bayernland da tenere nel frigorifero questa estate? Partiamo dalla mozzarella, un grande classico. Gustosissima anche in purezza, è ideale per creare un piatto freddo come una caprese o per accompagnare del crudo. I formaggi affettati sono invece perfetti per piadine, panini o anche solo per creare farciture a verdure ripiene. Edam, Emmental, Scamorza, Caciotta… sono solo alcuni esempi perché la gamma di formaggi a fette di Bayernland è davvero ampia!

E per chi soffre di intolleranza al lattosio una intera gamma che si compone sia di formaggi a fette sia di mozzarella, prodotto immancabile sulle tavole degli italiani durante la stagione estiva.

Ricette estive con la mozzarella

Oltre alla classica caprese o semplicemente tagliata a fette e condita con ottimo olio extravergine d’oliva e basilico, vogliamo segnalarti alcune proposte perfette per l’estate a base di mozzarella. La prima proposta è la mozzarella ripiena utilizzando la nostra sfoglia di mozzarella: può diventare semplicemente una variante della caprese tradizionale farcita con insalata di pomodori e rucola, oppure può essere proposta con una versione più ricercata, ad esempio con un mix di verdure di stagione cotte e lasciate freddare.

Un’altra alternativa che piacerà anche ai bambini? Prepara le patate a fette e, una volta raffreddate, crea degli strati con prosciutto cotto e mozzarella. Aggiungi un filo d’olio EVO et voilà! La tua “parmigiana” di patate fredda è pronta da gustare.

Puoi anche dare sfogo alla fantasia, utilizzando la mozzarella come accompagnamento di una pasta fredda: un grande classico è la tricolore con pomodorini e pesto di basilico, ma puoi anche giocare ad esempio con tonno o legumi per una variante vegetariana.

Un altro grande classico estivo? Le pizzette di melanzana. Ti basterà grigliare le melanzane a fette, poi aggiungere un cucchiaio di salsa di pomodoro e qualche pezzetto di mozzarella… per servirle basteranno pochi minuti di forno per far sciogliere il formaggio. E che ne pensi del mix pesca grigliata, insalata, mozzarella e prosciutto crudo? Questa insalata è gustosissima e molto originale. Su Bayernland.it puoi trovare anche altre tantissime ricette sfiziose a base di formaggi.

Formaggi e stagionalità

Sapevi che i formaggi non hanno una stagionalità? Lo utilizziamo nella quotidianità quasi tutto l’anno ma c’è da dire che ogni prodotto in realtà ha una sua stagione ideale. Mangiare bene dovrebbe essere anche scegliere prodotti stagionali; se lo abbiamo capito con frutta e verdura, ancora molte persone non sono informate su alcune lavorazioni che riguardano le fonti proteiche.

Sappiamo che probabilmente starai pensando che le mucche producono latte tutto l’anno ma devi sapere che il gusto e la consistenza cambia in base al tipo di foraggio che ovviamente muta con i mesi; per questo motivo ci sono formaggi più adatti all’estate e altri in inverno. I formaggi di alpeggio, ad esempio, sono consigliati nei mesi estivi. Possiamo definire come formaggi estivi quelli freschi come mozzarella, ricotta o robiola ma anche formaggi d’alpeggio, caciocavallo e formaggi di pecora e capra. Burri, formaggi vaccini e di bufala o quelli molto stagionati sono più adatti al periodo freddo.