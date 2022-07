Saldi estivi al via, a Torino, ma quasi nessuno se ne accorge: "Cambia il modo di fare acquisti: a questo punto aboliamoli"

"Se queste sono le condizioni in cui operiamo, aboliamo i saldi e lasciamo che il mercato si organizzi, tanto più che regole e restrizioni non limitano il web“. Dopo anni di difficoltà, incertezze e (addirittura) risultati negativi, il mondo del commercio torinese comincia a cedere alla tentazione. Il mondo sta cambiando, cambiano i consumi, cambiano i canali di acquisto: tanto vale abbandonare lo strumento dei saldi (o rivederlo profondamente).



La provocazione, in particolare, arriva da Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti (la sigla che raccoglie i commercianti di abbigliamento). "Sconti e promozioni si fanno ormai durante tutto l’anno: sia nei negozi, sia soprattutto sul web. Dunque, al di la delle contingenti difficoltà economiche, è il caso di chiedersi se il modello tradizionale dei saldi due volte all’anno possa ancora reggere, o se non sia il caso di prendere atto che i modelli di consumo sono completamente mutati".



Dopo lo sprint della Sicilia (che inizia già da oggi), anche il Piemonte da domani comincia a comprare con lo sconto. Ma le perplessità non mancano, nemmeno in casa Ascom Confcommercio. "Lo scenario che si presenta – commenta Gianfabio Vanzini presidente settore Moda Torino - sembra una replica degli anni passati: guardiamo ai saldi come recupero della stagione, offrendo qualità e servizi e non come ulteriore incremento della redditività. Registriamo però timori per l’autunno in particolare per Moda e Abbigliamento settori non inseriti nella fascia Luxury che non denuncia cedimenti. Il timore di prossimi rincari energetici anche in questo comparto rischia di mettere in gioco l’appeal dei saldi".





Si stimano budget tra i 100 e i 150 euro

Per quanto riguarda gli studi e le previsioni delle due sigle di categoria, si stima un budget da 100 a 150 euro a famiglia, sotto la Mole. Con sconti tra il 30 e il 50%. Sembrano promettere bene i piccoli elettrodomestici, mentre la telefonia segna il passo. Chi cerca davvero una boccata d'ossigeno dopo lunghi mesi di sofferenza è il settore abbigliamento.