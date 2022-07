Parco Nazionale Gran Paradiso: tornano gli spostamenti a piedi, in bici o in biciletta

Nell’anno del centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso uno degli appuntamenti più iconici dell’area protetta: “A piedi tra le nuvole” è il progetto nato per favorire gli spostamenti a piedi, in bici o navetta al Colle del Nivolet, regolamentando il traffico automobilistico privato lungo gli ultimi 6km della SP50 per tutte le domeniche estive dal 10 luglio al 28 agosto, Ferragosto compreso.

A piedi tra le nuvole è un’occasione di vivere e conoscere il territorio del Parco nel rispetto dell’ambiente e con la possibilità di godere dei suoi percorsi con metodi differenti.

Come funziona

Dopo aver lasciato il proprio mezzo al parcheggio del Lago Serrù, che anche quest’anno sarà a pagamento con tariffa giornaliera, si può decidere di raggiungere il Colle del Nivolet a piedi, in bicicletta o salendo in quota con le navette gestite da GTT. L’orario di chiusura della strada sarà dalle 9.30 alle 18 e sarà possibile ridiscendere in auto a partire dalle ore 16. Sarà inoltre disponibile dal lunedì al sabato un servizio di navetta feriale, gratuito grazie al contributo di Comune di Ceresole Reale, Comune di Noasca e Parco Nazionale Gran Paradiso.

Per tutta la durata di “A piedi tra le nuvole” non mancheranno come sempre eventi quali conferenze, mostre, rievocazioni storiche e rappresentazioni teatrali, concerti e degustazioni di prodotti locali con le Guide del Parco, gli alberghi, i rifugi, i ristoranti e i prodotti tipici del territorio con il Marchio di Qualità.

Novità per il 2022 sono le escursioni, dedicate ogni volta ad un tema specifico, condotte dalle guide del Parco che, ogni domenica alle 9.30 e alle 14.30, accompagneranno i visitatori lungo un breve itinerario pe approfondire argomenti specifici relativi alle zone circostanti. Per partecipare alle escursioni è sufficiente presentarsi mezz’ora prima dell’orario al punto informativo delle Guide presente in località Serrù o nel luogo indicato come luogo di ritrovo. Si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (25 persone).