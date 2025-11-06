Stelle al Merito del Lavoro, anche tre Grugliaschesi fra i premiati

Lunedì 3 novembre, il sindaco Emanuele Gaito e l'Assessora al lavoro Roberta Colombo hanno ricevuto presso il comune di Grugliasco i cittadini grugliaschesi, che il primo maggio scorso, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, sono stati insigniti della Stelle al Merito del Lavoro, onorificenze conferite con decreto del Presidente della Repubblica ai nuovi Maestri del Lavoro del Piemonte, per singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

I cittadini che hanno ricevuto l'importante onorificenza sono: Valter Basso (64 anni), da 36 anni lavora presso la Thales Alenia Space Italia S.p.A. con il ruolo di coordinatore delle attività di ricerca del sito di Torino e Intellectual Property Manager a livello nazionale. Matteo Pugliese (60 anni), da 37 anni lavora presso la Thales Alenia Space Italia S.p.A. collaborando con la direzione del sito di Torino. Daniele Sacco (63 anni), ha diretto il ristorante Del Cambio di Torino dal 1982 al 2024.

Il sindaco e l'assessora, congratulandosi, hanno consegnato loro una pergamena a nome della città.