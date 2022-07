Settimo Torinese, alla Festa dell'Unità i riflettori si accendono sul tema dei trasporti: "Sulla metro pronti a mettere dei soldi" [FOTO]

Si è parlato di trasporti, alla Festa dell'Unità di Settimo Torinese: la kermesse di politica e attualità che si è conclusa in questo fine settimana, al termine di un programma durato tre settimane. In particolare, Tav e metropolitana.



Tanti gli ospiti sul palco di Parco De Gasperi. Riflettori accessi sulla rete ferrata: "Senza la risoluzione del nodo settimese, manca completamente la possibilità di procedere sia col nodo chivassese che con la tenuta dell'intera tratta", dice la sindaca Elena Piastra. "Questo tema non è mai stato sui tavoli dell'osservatorio, se non all'inizio. Ma per noi la madre di tutte le battagli è l'interramento visto che siamo una città divisa in tre dalla ferrovia. Ma non è solo una vicenda settimese".



E sulla metropolitana: "Abbiamo delle colpe, perché non siamo riusciti a spiegarne l'importanza. E spesso le abbiamo poste in alternativa, mentre in realtà sono in parallelo. Nelle risorse a disposizione bisogna metterci la progettazione per l'intera tratta. I Comuni vicini a Torino sono anche disponibili a pagare di tasca propria per l'asse nord: si tratta di un tema di vivibilità e attrattività per l'intera area".



"Su Chivassese, Settimese e collina - ha concluso - le amministrazioni locali non sono mai state così unite come in questo momento".