Grugliasco: Gaito presenta la sua Giunta tra conferme, novità e un ritorno

Quattro conferme, sindaco incluso, un ritorno e tre novità per la prima Giunta Gaito. Il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito ha presentato stamattina la sua squadra di governo che conta su tre componenti del Pd, due di Gru On, uno a testa per Moderati e Progetto Grugliasco.

Il primo cittadino Pd tiene per sé Coordinamento e attuazione del programma, progetto ‘Grugliasco città delle scienze e delle ambiente’ e i rapporti con Le Serre srlu.

Confermata nel ruolo di vice Elisa Martino (Gru On) che si occuperà di Politiche sociali e sanitarie, Politiche giovanili, Trasparenza e legalità, Rapporti con l’associazione Avviso pubblico, Rapporti con il Consorzio socio-assistenziale, Sussidiarietà e volontariato, Politiche abitative e Istruzione.

Raffaele Bianco (Pd), altra conferma, seguirà la partita dei rifiuti con la delega alle Politiche per la transizione ecologica, a cui si aggiungono: Trasporti, Qualità dell’aria, viabilità e Piano generale del traffico, Rapporti con l’agenzia della mobilità regionale, Rapporti con Csi, Sistemi informativi e innovazione, Polizia locale e Protezione civile.

Luca Mortellaro (Pd), ultima conferma, curerà Programmazione economica e gestione risorse finanziarie, Entrate tributarie, tariffe, canoni, approvvigionamenti, beni e servizi e Rapporti per le strategie e gli assetti societari delle società partecipate.

La new entry Dario Lorenzoni (Pd) gestirà Sport, Gemellaggi, Demografici e cimitero, Promozione della Città, Aree verdi e Rapporti con il Consiglio comunale.

Luciano Lopedote (Gru On), altro volto nuovo, si occuperà di Pianificazione territoriale e strumenti urbanistici, Edilizia pubblica e privata, Lavoro e formazione professionale, Agricoltura, Orti urbani e Attuazione del Bike Plan.

Mentre Federica Petrucci (Moderati), che ritorna a rivestire la carica di assessore dopo anni, seguirà Pari opportunità, Lavori pubblici e patrimonio e Cultura.

Infine l’ultima new entry Roberta Colombo (Progetto Grugliasco) si curerà di Commercio, Risorse umane e macchina comunale, Affari legali e Sportello polifunzionale.

L’età media della Giunta è di 42 anni: “Una scelta che testimonia la volontà di investire su una nuova classe dirigente – precisa il giovane sindaco Gaito –, non scadendo nel giovanilismo e nell’improvvisazione, ma puntando su persone che hanno esperienza amministrativa”.