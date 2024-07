La dea bendata 'bacia' Nichelino: gratta e vince mezzo milione

La dea bendata ha 'baciato' Nichelino nei giorni scorsi. Con un Gratta e Vinci da 2 euro una persona ha letteralmente sbancato, portando via la bellezza di 500 mila euro.

La vincita realizzata lo scorso 3 luglio

Mezzo milione sono una cifra che ti cambia la vita, non c'è che dire: la vincita è stata realizzata acquistando un tagliando del gioco "Numerissimi", azzeccando l'intera combinazione vincente, così da portarsi a casa tutto il montepremi. Il cliente aveva acquistato il Gratta e Vinci ma poi era andato via, 'grattando' in auto o poi a casa, il che lascia supporre che possa non essere un residente di Nichelino.

2 euro per portare via mezzo milione

Fatto sta che, come vuole la prassi, dopo alcuni giorni la vincita viene comunicata al punto vendita in cui il Gratta e Vinci è stato venduto e così la ricevitoria di via Cuneo ha potuto fare festa per il biglietto venduto il 3 luglio scorso. Ovviamente solo questo si sa, al momento. I gestori della tabaccheria "Pace" di via Cuneo, di sicuro portano buono, perché qui, alla fine di giugno, erano già stati vinti 10 mila euro al Superenalotto.

Insomma, la dea bendata ha deciso di tornare a bussare alla porta di questa ricevitoria, cambiando la vita di una persona.