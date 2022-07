ResetFestival Musica Sommersa, dall'8 al 13 ottobre la XIV edizione

_reset è il circuito italiano dedicato ai giovani talenti e ai nuovi strumenti e modelli di business in ambito musicale. Ma _reset è anche e soprattutto un percorso formativo e una vetrina per connettere musicistə, professionistə, addettə ai lavori e pubblico.

Dall’8 al 13 ottobre si svolgerà la XIV edizione del Festival, promosso da Associazione culturale Verve presso l’hub culturale OFF TOPIC, in Via Giorgio Pallavicino 35. Un programma fitto di appuntamenti formativi e di show-vetrina che si pongono come obiettivo quello di fare scouting artistico privilegiando la qualità e l’umanità con una visione di sperimentazione e originalità