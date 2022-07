Inflazione, l'allarme degli industriali: "Dal 1986 non era così alta"

" Ci stiamo avvicinando - spiega - al 10%: non la vedevamo a questo livello dall'86. L'aumento delle materie prime, tutto questo graverà sui conti delle nostre aziende. Il mercato non lo recepisce, ma il singolo consumatore quando va a fare la spesa quotidianamente sì ".

Le imprese ad un bivio

Le imprese si troveranno quindi, come ha precisato Marsiaj, davanti ad un bivio. O "scaricheranno" i rincari sui clienti o "altrimenti come facciamo? Non li riassorbiamo con una maggiore produttività" . "È difficile e complesso" ha concluso.