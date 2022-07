Moncalieri, da giorni non si faceva sentire da amici e parenti: 65enne trovato morto in casa

Moncalieri, da giorni non si faceva sentire da amici e parenti: trovato morto in casa (foto d'archivio)

E' il secondo caso, nel giro di una settimana, dopo quello dell'insegnante trovato morto in casa, dopo essere risultato assente agli esami di maturità. I carabinieri di Moncalieri, assieme ai Vigili del fuoco, hanno registrato un nuovo decesso tra le mura domestiche, questa volta in via Sestriere.

Fatale un malore improvviso

L'uomo da giorni non si faceva sentire da parenti e amici: fatale, quasi certamente, un malore polmonare improvviso, visto che il medico legale ha constatato il decesso per cause naturali.

Sono stati i vicini ad allertare il 112 ad intervenire, perché non vedevano più in giro l'uomo, un 65enne che viveva da solo. Poi la fatale scoperta.