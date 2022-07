Torino si candida ad ospitare l'Authority Antiriciclaggio, Cirio: "La sede in piazza Castello"

Torino si candida ad ospitare l'Authority Antiriciclaggio. E la sede non sarà un palazzo qualsiasi, ma quello della Regione in piazza Castello, che a partire dal 14 ottobre inizierà a svuotarsi. Quel giorno, come annunciato questa mattina dal presidente della Regione Alberto Cirio al taglio del nastro del nuovo sottopasso in zona Avio-Oval, verrà ufficialmente inaugurato il grattacielo della Regione al Lingotto.

Antiriciclaggio a Torino

A partire da quella data gli uffici, dove sono impiegati circa duemila dipendenti, cominceranno a liberarsi. Tra questi appunto la sede più prestigiosa, davanti a Palazzo Madama. Che la Regione, come ha spiegato oggi il governatore "non vuole vendere. Come diceva mio padre 'La casa in piazza non si vende'. Domani sarò a Strasburgo e comunicherò che la sede di piazza Castello è disponibile ad ospitare l'Authority Antiriciclaggio". "Speriamo che venga in Italia - ha aggiunto - e a Torino".

Risparmio di 18 milioni di euro