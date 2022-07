Grugliasco, avvolti dalle fiamme mentre stanno lavorando sul balcone: due giovani gravemente ustionati, morto il cane

Momenti terribili, nella serata di ieri a Grugliasco: due persone - un ragazzo e una ragazza di 29 e 27 anni - sono rimasti gravemente ustionati dalle fiamme mentre stavano lavorando su un balcone.

Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano cercando di riempire di benzina il serbatoio di una motosega, ma forse per il gran caldo o per qualche altro motivo i vapori del carburante hanno preso fuoco, dando origine alla fiammata.



Le due persone sono rimaste avvolte dalle fiamme, riportando ustioni molto gravi su buona parte del corpo. Soprattutto il ragazzo ha riportato danni seri. Nell'incidente è morto il cane che si trovava sul balcone con loro, rimasto anche lui avvolto dal fuoco e morto carbonizzato.



A dare l'allarme sono stati alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, mentre i due feriti sono stati portati al Cto dai sanitari del 118.