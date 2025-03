Nichelino, una due giorni alla scoperta del lupo (per aiutare il canile Enpa)

Una due giorni alla scoperta di un animale affascinante, avvolto spesso dal mistero e da una fama negativa immeritata. Il 12 e 13 aprile prossimi Nichelino e l'assessorato alle Politiche animaliste organizzano una gita ad Entracque, in provincia di Cuneo, per visitare il Centro Uomini e Lupi.

Per aiutare il canile gattile di Chieri

I 40 euro che servono per partecipare saranno devoluti al canile gattile Enpa di Chieri, per aiutare la struttura che si occupa di tanti amici a quattro zampe del territorio. Il programma della due giorni comprende viaggio in bus andata e ritorno, l'ingresso al centro di Entracque, pernottamento e cena alla Locanda Balma Meris di Sant'Anna di Valdieri, guida Parco esperto naturalista per entrambe le giornate e una seconda guida Parco domenica, oltre all'ingresso all'𝗘𝗰𝗼𝗺𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 e attività di panificazione nel forno comunitario a Sant’Anna di Valdieri.

Verzola: "Difendiamo il lupo"

"Non solo lo osserveremo dal vivo, ma percorreremo anche i sentieri del lupo, scoprendone il ruolo essenziale nell’ecosistema e approfondendo il significato della sua presenza per la tutela delle biodiversità. E per rafforzare ancora di più il legame con il territorio, parteciperemo a un laboratorio di panificazione nel forno sociale, riscoprendo antiche tradizioni legate alla montagna", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola.

"Il rischio che il lupo torni a essere cacciato si fa concreto. Noi crediamo invece che la strada giusta sia un’altra: conoscere per comprendere, e comprendere per difendere e tutelare il nostro vicino di casa. Ci vediamo a Entracque", ha concluso Verzola. Ultimi giorni per potersi prenotare

Per prenotarsi c'è tempo fino a venerdì 28 marzo. Per tutte le info cliccare su https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetAcU2NZHckAc4dYP9qB_shuHXgUDgJpKz5MhV1xNB1qXnpg/viewform?fbclid=IwY2xjawJPoaBleHRuA2FlbQIxMAABHXab3IXrUGZf5QxgqHgTzBfVfyCmfD0nZxs0SJyEpnekudMNG8stkzsf-w_aem_GOfKxJa9n6YQfHH3Kelrow