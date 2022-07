A Torino alloggi invasi dalle cimici dell'olmo. Il Comune: "Non possiamo fare nulla"

E al momento non ci sono soluzioni. "Non si può fare nulla - ha precisato Tresso - ma non per mancanza di volontà o risorse ma perché l'insetto è ormai nelle abitazioni e quelli che sono sugli alberi sono in transizione verso le abitazioni e non potrebbero essere colpiti da trattamenti antiparassitari". Non servirebbe a nulla poi potare gli alberi, come richiesto dai cittadini, perché le cimici si concentrano ormai negli appartamenti. A questo si aggiunge che il taglio "sarebbe dannoso per la salute delle piante".