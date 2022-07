Villaretto, il quartiere senza bus serale e ciclabile pericolosa. Il Comune: "Al lavoro per risolvere i problemi"

A Villaretto mancano i negozi, le strade non hanno un nome e dopo le 21 il bus non passa più. Un quartiere "fantasma" nella periferia nord di Torino, su cui torna ad accendere un faro oggi la vicecapogruppo del M5S Tea Castiglione.

Pericoloso andare a piedi e in bici

Sulle strade ad alta percorrenza "mancano marciapiedi e adeguata illuminazione", rendendo pericoloso percorrerle a piedi o in bici. La ciclabile presente nel "quartiere - ha aggiunto l'esponente pentastellata - è in pessime condizioni nonché una vera e propria “cattedrale nel deserto”, totalmente scollegata dalla rete ciclabile cittadina". A questo aggiunge che il 46N non è attivo in orario serale. Risulta quindi impossibile per i residenti aggiungere il centro città dopo le ore 21 utilizzando i mezzi pubblici.

Ipotesi collegamento con ciclabile strada Cuorgnè

Problemi noti al Comune, che sta cercando delle soluzioni, anche se ci vorrà del tempo. La Città, come ha spiegato l'assessore alla mobilità Chiara Foglietta, sta affidando un incarico "per realizzare uno studio di fattibilità sui collegamenti ciclabili nell’area nord di Torino". Tra questi ultimi sarà inserita anche l' "asse di collegamento ciclabile e pedonale con il Villaretto, anche in connessione con la pista di strada Cuorgnè".

Incontro con Gtt

Al momento però Palazzo Civico non ha i fondi per la successiva progettazione e realizzazione della pista. Per quanto riguarda il prolungamento serale del bus, Foglietta il 12 aprile scorso ha avuto un incontro con Gtt per cercare di trovare delle soluzioni per i disservizi al momento presenti in alcune aree della Circoscrizione 6, tra cui appunto Villaretto. "Al momento sto valutando una delle opzioni proposte da GTT come la più percorribile, siamo in una fase di approfondimento" ha concluso.