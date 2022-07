Scegliere delle casette di legno abitabili ed economiche

Casette in legno abitabili

Le casette in legno sono delle stupende strutture da mettere nel proprio giardino o terreno.

Esse di solito sono utilizzate come luogo dove dedicarsi agli hobby o dove rilassarsi, ma spesso si trovano anche casette in legno abitabili, ideali per passare un week end in mezzo alla natura, oppure anche da utilizzare come vere e proprie case delle vacanze.

I prezzi delle casette in legno non sono così elevati da non essere accessibili a tutti; troviamo anche tante casette di legno economiche, le quali ci permettono di risparmiare sul loro acquisto, dedicando magari il budget in avanzo alla decorazione degli interni.

Il loro costo dipende ovviamente anche dalle dimensioni e dal numero di vani che vogliamo avere, oltre alle rifiniture, e agli accessori extra che volessimo aggiungere.

Di base una casetta in legno viene dotata di pavimentazione in legno, con la dovuta coibentazione per l'umidità e l'acqua, e con gli isolamenti necessari per renderle abitabili.

Infatti la differenza tra una classica casetta in legno da giardino e una abitabile sempre in legno, sta proprio nelle isolazioni, dato che essa deve essere vivibile in ogni stagione e donare il massimo comfort abitativo.

Le casette in legno abitabili di ultima generazione spesso sono realizzate con uno stile contemporaneo e su richiesta possono essere ricoperte di cartongesso, in modo da non sembrare esternamente case in legno.

Chi invece ama l'idea di vivere in una casa che assomiglia a un piccolo chalet, può conservare le pareti in legno, magari con legni a incastro tipo blockhouse.

Una cosa importante delle moderne casette in legno è che offrono un ottimo isolamento termico e anche un minor consumo energetico.

Casette in legno economiche usate

Sul mercato ci sono anche casette in legno economiche usate, in modo da ridurre la spesa per il loro acquisto qualora avessimo un budget ridotto.

Ovviamente, sopratutto se si tratta di casette abitabili, bisognerà fare molta attenzione all'aspetto e alla conservazione del legno, sia sulle pareti che sulle fondamenta e sul tetto.

Infatti anche solo una crepa o delle travi di legno con infiltrazioni di acqua e umidità possono creare gravi danni strutturali all'intera abitazione.

E' importante quindi verificare che lo stato di conservazione della casetta sia ottimale prima di passare all'acquisto.

Per risparmiare, si possono in alternativa cercare le varie occasioni di casette in legno, quindi nuove ma in offerta, sui diversi siti di produzione e vendita di casette in legno online.

Se si acquista direttamente dal produttore spesso si possono trovare prezzi anche molto scontati, fino al 60 per cento sul costo di listino, dato che non si pagano gli intermediari.

Casette in legno per bambini

Tra le diverse tipologie di casette in legno non possono mancare anche le casette in legno per bambini.

In questo caso si tratta di una casetta gioco, dove i più piccoli possono passare tante ore di svago in allegria, creando il loro rifugio segreto.

Le casette per bambini sono disponibili in diverse metrature, sia dotate di scivolo e sabbiera, su palafitte, sia a livello terra.

I più grandicelli inoltre possono utilizzare una casetta in legno anche come zona studio, dato che all'interno sono dotate di tutti i comfort di una vera casa in legno.

Sono importanti anche la sicurezza e la garanzia di qualità delle casette in legno; le più accreditate espongono il marchio Fsc, a garanzia della tracciabilità del legname che proviene da filiere controllate e gestite in modo responsabile.

Nei siti e commerce del settore si possono confrontare i vari modelli alla ricerca della casetta in legno per bambini che fa per noi.

Anche in questo settore si possono trovare casette in legno economiche, adatte per tutte le esigenze.