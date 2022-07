Max Casacci al Planetario di Pino Torinese per la terza edizione di "A Starlight Serenade"

Venerdì 22 luglio, presso la corte dell'ex risalita al Planetario per la terza edizione di A Starlight Serenade arriva Max Casacci, fondatore e chitarra dei Subsonica, che presenta il suo progetto solista EARTHPHONIA, l'avventurosa opera musicale dedicata alle voci della terra. Un viaggio sonoro che interpreta la natura proprio nel cuore verde della riserva MAB Unesco (Man and Biosphere), per godersi il cielo stellato, guidati dall'intervento dell'astrofisico 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗕𝗿𝘂𝘀𝗮 del Planetario di Torino e accompagnati dalla musica!

Si replica per il terzo anno consecutivo un'esperienza unica nel suo genere che è il format A Starlight Serenade, un evento dal vivo in via Osservatorio 8 a Pino Torinese, presso la corte dell’ex risalita al Planetario, cuore verde della riserva MAB Unesco (Man and Biosphere), per godersi il cielo stellato, guidati dall'intervento dell'astrofisico Marco Brusa del Planetario di Torino e accompagnati dalle musiche di Max Casacci, musicista e compositore, fondatore e chitarrista dei Subsonica, che presenterà il suo progetto Earthphonia. A Starlight Serenade è il frutto di una sinergia tra il Comune di Pino Torinese, Infini.to - Planetario di Torino e TUM Torino e si inserisce nel contesto di una più ampia programmazione ispirata al cielo, alle stelle e allo Spazio. Paese delle stelle, sede storica dell’Osservatorio Astrofisico di Torino e, da più di 10 anni, del Museo dell’astronomia e dello spazio INFINI TO, anche nell'estate 2022 a Pino Torinese non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla volta stellata, per giocare con la scienza e imparare da esperienze culturali diversificate.

INGRESSO GRATUITO, posti disponibili in lista d’attesa registrandosi qui