Stellantis, il buco nero delle immatricolazioni: - 21% in Europa

Sembra non conoscere fine il calo delle immatricolazioni nel gruppo Stellantis . A giugno del 2022, la casa automobilistica ha immatricolato 215.439 vetture in Europa e nel Regno Unito, il 16,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2021.

Il settore vive un momento di forte difficoltà, come sottolineato dal centro studi Promotor che definisce la situazione "molto seria", soprattutto se si confronta il mercato di oggi con quello pre pandemia, del 2019. Tutti e trenta i mercati nazionali dell'Europa Occidentale sono in calo, tranne quelli in Lettonia e Islanda, comunque marginali. L'Italia, insieme alla Spagna, è il fanalino di coda. Leggero incremento per l'immatricolazione di auto elettriche, ma con volumi ancora "bassi".