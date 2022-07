Musica d'estate, da oggi a Bardonecchia un ricco programma con 27 concerti gratuiti

Ogni estate docenti di fama nazionale ed internazionale come Roberto Plano, Enrico Pace, Benedetto Lupo, Pietro De Maria, Mariangela Vacatello, Gabriele Carcano, Claudio Voghera, Giovanni Doria Miglietta, Marina Scalafiotti, Daniela Carapelli (pianoforte), Sonig Tchakerian, Ivan Rabaglia (violino), Enrico Bronzi, Giovanni Scaglione (violoncello), Trio Debussy (musica da camera), salgono ai 1312 m slm di Bardonecchia per contribuire con le loro professionalità e passione musicale alla crescita umana e artistica di una media di cent’ottanta motivati strumentisti italiani e stranieri ad edizione.

Esperienza che, come testimoniato da numerosi ex stagisti ora protagonisti del panorama musicale, rappresenta un’occasione preziosa per condividere la passione per la musica classica con i compagni, studiare avvalendosi di maestri di altissimo livello e di dimostrare i miglioramenti durante esibizioni pubbliche.