Salute orale e innovazione da Bludental

Un nuovo centro odontoiatrico apre le porte nella città di Torino, si tratta di Bludental, network di successo attivo dal 2009. L’ambulatorio sorge in prossimità del centro, su via Botticelli 83/n, ed è facile immaginare che, grazie alla posizione favorevole, diventerà presto un punto di riferimento per molti cittadini.

Il gruppo Bludental si è fatto conoscere e apprezzare da molti come realtà di riferimento nel settore, ad oggi è presente in 8 regioni italiane con oltre 40 centri, conta 300.000 pazienti e più di 600 tra dipendenti e collaboratori in tutta Italia.

Fabio Valleriani, dirigente del gruppo, non nasconde i motivi di una crescita costante e durevole: i prezzi accessibili, innanzitutto, “Il primo scopo di un’azienda sanitaria, come la nostra, è quello di venire incontro ai cittadini e mettere tutti in condizione di usufruire dei propri servizi”.

Altro punto di forza di Bludental è la presenza di molteplici figure professionali all’interno del team; l’eterogeneità del personale permette di avere sempre una visione completa e accurata sul percorso di cura del singolo paziente perchè si avrà a disposizione uno specialista diverso per ogni branca dell'odontoiatria.

In un solo centro sono infatti presenti un direttore sanitario e un medico, entrambi esperti in chirurgia e protesi, un medico ortodontista, un medico protesista e un igienista dentale; completano lo staff un responsabile di centro, due receptionist e due assistenti alla poltrona.

In tutto una squadra di 10 persone, tra staff e medici specializzati, che viene attentamente selezionata sul territorio per esperienza e affidabilità.

Inoltre, ciascuno specialista potrà contare sulle migliori strumentazioni a servizio del proprio lavoro.

Tecnologie e metodi di ultima generazione, infatti sono un altro fiore all'occhiello dei centri Bludental. Grazie a tecniche evolute come l’implantologia computer guidata o lo strumento di diagnosi di stabilità degli impianti i pazienti che desiderano sottoporsi a interventi di implantologia possono beneficiare di tempi più brevi, operazioni con invasività minime, estrema precisione e un risultato estetico ottimale.

Le innovazioni del settore che offre Bludental sono numerose: lo scanner intraorale per l'impronta dentale 3D, il laser a diodo per lo sbiancamento dentale, la tomografia computerizzata per le TAC dentali. Ciascuna esigenza troverà un’opportunità di soluzione moderna ed efficace.

Non ultimo, gli ambulatori Bludental sono progettati per accogliere.

Mettersi nei panni del paziente è il lavoro più difficile e più importante per chi offre un servizio sanitario; la visita dal dentista può facilmente diventare un momento spiacevole per diversi motivi, quando al contrario, prendersi cura della propria salute è un’esperienza che merita di essere valorizzata. Per questo ogni elemento dei centri Bludental è curato nel dettaglio, pensato per mettere a proprio agio il paziente e accoglierlo in un ambiente sereno, gradevole, rilassante e aiutarlo a dare il giusto valore al tempo dedicato al benessere personale.

Per maggiori informazioni sui direttori sanitari e trattamenti visita il nostro sito bludental.it

BLUDENTAL Torino Botticelli, Via Botticelli 83/n, Torino - Telefono: 01119021390 - Direttore Sanitario: Dott. Massimo Bertolina, Albo Provinciale degli Odontoiatri di Torino n. 1812, Istanza di autorizzazione all'esercizio n. 43/16 del 15/06/2022