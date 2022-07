Tutta San Mauro si stringe alla famiglia di Kevin, vittima del tragico incidente di corso Casale [FOTO]

Tutta San Mauro si è stretta attorno alla famiglia di Kevin Esposito, il 17enne scomparso dopo il tremendo incidente di lunedì mattina all'alba in corso Casale.

Un unico superstite dopo la tragedia

Nello scontro tra una Lancia Ypsilon, sulla quale viaggiavano quattro giovani reduci da una notte in discoteca, ed un bus della Gtt, hanno perso la vita Edoardo Lapertosa, 28 anni, la 16enne Alessia Panetta e, nei giorni successivi in ospedale, proprio il 17enne Kevin. Un suo coetaneo, invece, l'unico a salvarsi, è ricoverato da una settimana al Cto: la prognosi resta riservata ma c'è un cauto ottimismo da parte dei medici.

Domani sera rosario, lunedì funerali

San Mauro è rimasta sconvolta dalla tragedia che ha portato via il suo giovanissimo concittadino. La città si è stretta attorno alla mamma Costanza, al papà Luca, a fratelli, sorelle e familiari sconvolti dal dolore per questa prematura perdita. C'è stata un momento di preghiera nella parrocchia vicina alla sua abitazione e gli amici si sono radunati per firmare un cartello con scritto 'ciao Kevin', lasciando poi volare alcuni palloncini in cielo, come a volerlo accompagnare fin lassù.

I funerali sono in programma lunedì 18 luglio, alle ore 10, nella parrocchia di San Bernardo Abate, con partenza dall'ospedale San Giovanni Bosco di Torino verso le 9.15. Il rosario sarà recitato domani, domenica 17, alle ore 19, nella medesima parrocchia. Il corpo di Kevin Esposito sarà seppellito nel cimitero di San Mauro.