Liardo (FdI) attacca Lo Russo: "Appello pro Draghi iniziativa inopportuna, si vada al voto"

"Il Sindaco Lo Russo, invece di sottoscrivere lettere-appello utili solo a ribadire la paura del PD di andare al voto, farebbe meglio ad occuparsi della città" a dichiararlo è il vice capogruppo di Fratelli d’Italia Enzo Liardo.

"Non mi risulta che Torino e i torinesi abbiano visto cambiare in meglio la loro quotidianità con questo governo senza né capo né coda. Si dia la parola agli elettori, permettendo finalmente la nascita di una maggioranza compatta e capace di fare gli interessi del Paese in un momento delicato come questo. Basta con i balletti ed i tentativi di tenere in vita una maggioranza che concretamente non è mai esistita. Ci dissociamo dall’iniziativa messa in atto da Lo Russo con altri sindaci a sostegno del governo Draghi", prosegue Liardo.

"La carica istituzionale non può essere utilizzata per sostenere una posizione di parte, e non certo di tutti. Lo Russo si è reso colpevole di un'iniziativa inopportuna priva di senso istituzionale. Un motivo in più perché si vada al voto”, ha concluso l'esponente di FdI.