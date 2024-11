42° Torino Film Festival: oggi è il giorno di Angelina Jolie e Sharon Stone

Continuano le presentazioni con i vip in sala del 42TFF.

Con un boom di vendite di biglietti, le proiezioni andranno avanti fino a domenica 30 novembre tra il cinema Massimo e il Romano , fa eccezione l’ Ideal dove è attesa Angelina Jolie per la presentazione insieme ad Alessando Baricco del suo ultimo film, Without Blood.

Ecco allora cosa non perdere

The quick and the dead

Cinema Romano, Sala 2 ore 14

Presentazione con Sharon Stone