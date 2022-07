Stellantis, ancora una giornata di volantinaggio ai cancelli di Mirafiori. Domani le assemblee

Una giornata di volantinaggio, ai cancelli dello stabilimento di Mirafiori, da parte dei rappresentanti di Fiom Cgil. La stessa iniziativa si era già verificata nelle scorse settimane e questa sarà accompagnata, nella giornata di domani, da tre assemblee (una per turno, della durata di un'ora) in cui discutere delle problematiche più attuali.



"Siamo uomini e donne prima di essere lavoratrici e lavoratori - si legge sui volantini distribuiti ai cancelli della storica fabbrica -. Faremo le assemblee per parlare dei problemi che denunciamo ormai da troppo tempo e che da troppo tempo l'azienda ignora o, addirittura, peggiora".