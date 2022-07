Trent'anni dopo, anche Settimo Torinese celebra il ricordo di Paolo Borsellino [FOTO]

Anche Settimo Torinese ha voluto rendere omaggio a Paolo Borsellino, trent'anni dopo la strage di mafia che costò la vita al magistrato e alla scorta che era con lui.



Lo ha fatto martedì 19 luglio, in Consiglio Comunale, ricordando i fatti tragici accaduti alle 16:58 di trent'anni prima in via D'Amelio, a Palermo, quando saltò in aria una Fiat 126. Con Borsellino morirono anche Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.





"Un momento importante – ha detto la presidente del Consiglio comunale, Carmen Vizzari – per ribadire l'impegno delle istituzioni contro la mafia e la criminalità organizzata. L'iniziativa è inserita nel progetto Professione legalità, che la nostra Città ha avviato proprio per tenere alta l'attenzione su questo tema, fondamentale per le istituzioni democratiche a tutti i livelli".