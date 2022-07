Inaugurato a Carmagnola il nuovo ufficio di prossimità del tribunale di Asti

Dalla mattina di oggi, giovedì 21 luglio 2022, anche la città di Carmagnola si è dotata di un Ufficio di Prossimità.

Inaugurato nella mattinata di oggi, con la partecipazione della Regione Piemonte, del Tribunale di Asti e del Raggruppamento di Imprese KPMG- COGRUPPO-MAAT e ovviamente dell’Amministrazione comunale carmagnolese, lo sportello sarà operativo ogni mercoledì mattina, a partire dal 27 luglio.

L’ufficio di prossimità consente di avvicinare la giustizia ai cittadini, semplificando lo svolgimento di alcune pratiche di interesse della popolazione senza recarsi fisicamente presso il Tribunale di Asti. Lo sportello sarà a disposizione dell’utenza per una prima informazione e il compimento di alcune pratiche di volontaria giurisdizione a tutela dei più fragili (come tutele e curatele, amministrazioni di sostegno), e per il deposito e ricezione di atti telematici.

L’ufficio di prossimità è allestito al piano terreno del Palazzo Comunale, presso la Ripartizione Attività Produttive, con accesso da via Silvio Pellico. Lo sportello sarà operativo su appuntamento tutti i mercoledì a partire dal 27 luglio dalle ore 8,30 alle 12,00.

Per prenotare un appuntamento è sufficiente inviare una mail all’indirizzo ufficio.prossimita@comune.carmagnola.to.it oppure telefonare al numero 0119724362.

La cerimonia di taglio del nastro è stata preceduta da un momento di presentazione del progetto, presso la Sala Consiglio del Comune alla quale hanno partecipato la Regione Piemonte, capofila del progetto, con l’Assessore alla Semplificazione amministrativa Maurizio Marrone; il dott. Giancarlo Girolami, Presidente del Tribunale di Asti; il raggruppamento temporaneo di imprese KPMG-COGRUPPO-MAAT con l’avv. Monica Menini e il dott. Filippo Pappalardo. In collegamento video è intervenuto anche il dott. Paolo Rampini, Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Asti.

Per l’amministrazione comunale, presenti il Sindaco Ivana Gaveglio e il consigliere delegato Diego Quaterni.

Il sindaco Ivana Gaveglio ha espresso soddisfazione per l’apertura del nuovo servizio: “L’inaugurazione è l’inizio di un nuovo percorso di collaborazione interistituzionale che va a portare sul territorio, vicino ai cittadini, un servizio importante. La giustizia si avvicina davvero alle persone, semplificando l’accesso ai servizi e all’informazione. E’ fondamentale ora lavorare per promuovere lo sportello e diffondere la conoscenza di questo nuovo strumento sul territori”.

Anche il consigliere delegato Diego Quaterni ha sottolineato la necessità di far conoscere all’utenza i servizi dell’Ufficio di Prossimità, prospettando, a partire dal mese di settembre, la realizzazione di una serie di incontri e attività informative sul territorio carmagnolese per diffondere la conoscenza delle modalità di accesso allo sportello e dei servizi disponibili.

Ulteriori informazioni sul sito istituzionale www.comune.carmagnola.to.it