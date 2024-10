Metro 2, lavori al via tra fine 2025 ed inizio 2026

Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 dovrebbero partire i lavori di costruzione della metro 2 di Torino. A ribadire la tempistica il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo questa mattina ai microfoni di To Radio. Ieri InfraTo ha annunciato l'affidamento dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti guidato da Proger S.p.A, che affiancheranno il Commissario Straordinario per l'opera Bernardino Chiaia nelle diverse fasi del progetto fino alla messa in funzione della nuova metropolitana.

"i progetti della linea due - ha chiarito questa mattina il sindaco - vanno avanti: ieri è stata aggiudicata una gara importante. Il Commissario sta procedendo secondo una road map molto serrata per l'avvio dei lavori della metro 2: ora la speranza è di trovare un'azienda di costruzioni che sia in grado di gestire un appalto così rilevante". "Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 -ha aggiunto - dovrebbero partire i lavori".

"La metro 2 - ha poi proseguito il primo cittadino - è un'occasione importante di occasione e lavoro: spero che la gara internazionale di appalto vada bene e che venga vinta da imprese serie". Un tema quest'ultimo di grande rilevanza, considerando che il Comune di Torino ha tutt'ora in corso un contenzioso contro una ditta di Viterbo che ha vinto uno dei bandi per il taglio dell'erba "per gravi inadempimenti".