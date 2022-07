“Giochiamo la nostra partita”, il Pd di Grugliasco si mobilita contro il gioco d'azzardo patologico

"Insieme, per la difesa delle fasce deboli, fragili, per una tutela della cittadinanza tutta, della salute e del lavoro, senza scorciatoie e passi indietro, contro scelte parziali e dannose": lo dichiara il segretario del Pd di Grugliasco Dario Lorenzoni, lanciando la giornata di raccolta firme nel contesto della campagna contro il gioco d'azzardo patologico "GIochiamo la nostra partita".

Sabato 23 luglio, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 il Pd Grugliasco sarà al mercato di viale Echirolles, all'altezza della farmacia di viale Leon Tron.

"La nostra azione corale parteciperà alla proposta di un'alternativa che cancelli la legge del centrodestra sul Gioco d'azzardo patologico, che ha annullato tutti i benefici che la precedente legge Chiamparino aveva già ottenuto, con il calo di pazienti da gioco patologico presso i servizi sociali - conclude Lorenzoni - Ad oggi assistiamo a una ripresa del problema e dobbiamo contribuire per far sì che le cose cambino. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e per questo invitiamo tutti cittadini a venire a votare e a informarsi sulla proposta che stiamo facendo anche nostra".